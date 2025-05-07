الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حزب الله بغارة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه استهدف قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله عدنان محمد صادق حرب، بواسطة طائرة في منطقة النبطية جنوب لبنان.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) بواسطة طائرة في منطقة النبطية وقضى على المدعو عدنان محمد صادق حرب، قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة بدر التابعة لمنظمة حزب الله، والتي تنشط في منطقة شمال الليطاني في لبنان".



وأضاف البيان: شغل المدعو عدنان محمد صادق حرب، منصب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر، ومن خلال موقعه عمل على إعادة تأهيل قدرات القتال التابعة لمنظمة حزب الله، وساهم في محاولات إعادة بناء البنى التحتية جنوب نهر الليطاني".

وأشار إلى أن القيادي "عمل على نقل وسائل قتالية داخل الأراضي اللبنانية بين الوحدات المختلفة في المنظمة، وتعد نشاطاته خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأفادت مراسلة RT بإصابة شخص جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية كفررمان في جنوب لبنان.