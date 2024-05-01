محافظ مطروح يشهد فعاليات القوافل التعليمية للمراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، فعاليات القوافل التعليمية للمراجعات النهائية للشهادتين الاعدادية والثانوية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من نخبة من معلمي وأساتذة المرحلة الاعدادية والثانوية بالمحافظة.

تفقد محافظ مطروح يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة قوافل المراجعة النهائية للشهادة الاعدادية بمقر العمد والمشايخ لمادة الدراسات الاجتماعية.

عقب ذلك تفقد للقوافل التعليمية للشهادة الثانوية العامة بقاعة مكتبة مصر العامة لمادة اللغة الفرنسية.

كما أشاد محافظ مطروح بتنظيم القوافل التعليمية وجميع القائمين عليها مؤكدا على تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام عملها.

وأشار إلى أهمية حرص الطلاب على الاستفادة منها وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

وأكد على الترحيب بطلاب الشهادة الثانوية العامة الأزهرية في القوافل مع التنسيق مع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية في إقامة قوافل مماثلة لطلاب الشهادة الثانوية الازهرية.

وتشهد القوافل التعليمية التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بمطروح، إقبالا من طلاب المرحلتين،وذلك بقاعة مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة.