محكمة أمريكية: السجن 4 أشهر لمؤسس منصة بينانس للعملة المشفرة

صدر حكم، اليوم الثلاثاء، بسجن تشانجبينج تشاو، مؤسس منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية المشفرة أربعة شهور في سجن اتحادي، بعدما اعترف هو والشركة بتهم غسل أموال في اتفاق تم التوصل إليه مع ممثلي الادعاء.

ونتج عن اعترافه بجرمه سداد بينانس لغرامات بحوالي 3ر4 مليار دولار وسداد تشاو لـ 50 مليون دولار، ومن غير المحتمل أن تسبب الغرامة تغيرا في ميزانيته حيث حل في المركز الـ 42 في قائمة المليارديرات بالخدمة المالية لبلومبرج اليوم الأربعاء، وبلغت ثروته 36 مليار دولار. وتتألف بشكل رئيسي من حصته في بينانس.

ومن المحتمل أن يصبح تشاو النزيل الأغنى في سجن أمريكي.

وتنازل تشاو - 47 عاما عن جميع مناصبه في الشركة في إطار الاتفاق الذي أبرمه مع الدائرة الغربية بواشنطن التابعة لوزارة العدل الأمريكية في سياتل.

ولم يتضح توقيت بداية تطبيق الحكم بسجن تشاو في البداية. وأوصى القاضي ريتشارد جونز بسجنه في منطقة سياتل.

وأقر جونز بأن تشاو جاء إلى الولايات المتحدة طوعا رغم خطر التعرض لعقوبة وتعاون مع سلطات التحقيق. وانتقل تشاو، الذي ينحدر من الصين، إلى كندا مع أسرته في شبابه ويحمل الجنسية الكندية.