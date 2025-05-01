تايلاند تعتزم زيادة مشتريات الغاز من أمريكا

أعلن وزير المالية في تايلاند بيشاي شونهافاجيرا، إن بلاده تعتزم زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى 2.2 مليون طن سنويا خلال 5 سنوات، مقابل مليون طن بموجب عقد قائم حاليا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عدد من الإجراءات تعتزم حكومة تايلاند اتخاذها من أجل خفض عجزها التجاري مع الولايات المتحدة، على أمل إقناع واشنطن بخفض التعريفة الجمركية المرتفعة، البالغة 36% التي أعلنتها على الواردات من تايلاند، بحسب موقع صحيفة بانكوك بوست.

ووقعت شركة النفط والغاز الوطنية (بي تي تي) بالفعل عقدا مدته 15 عاما مع الموردين الأمريكيين للحصول على مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا مقابل 500 مليون دولار، اعتبارا من 2026.

وتستورد البلاد، 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بشكل أساسي من الشرق الأوسط من أجل محطات الطاقة وغيرها من الاستخدامات.

وقال بيشاي وهو أيضا نائب رئيس الوزراء اليوم، إن حوالي 60% من كل الغاز الطبيعي المستخدم في تايلاند مستورد مقارنة بـ90% من النفط الخام.

وناقش بيشاي، خطوات أخرى قد تقترحها تايلاند عند فتح المفاوضات التجارية مع واشنطن. وجرى تأجيل المحادثات التي كانت مقررة في 23 أبريل، وتردد أن ذلك كان عقب طلب واشنطن من بانكوك حل "مشاكل" أخرى غير محددة.

وبالإضافة إلى التدابير الرامية لتخفيف اختلال التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، ستقدم تايلاند ضمانات بأنها لن تتلاعب بعملتها -وهو اتهام توجهه واشنطن للعديد من الدول- للحصول على ميزة تجارية.