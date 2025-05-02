استشهاد فلسطيني وإصابة 7 خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات بالضفة

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب 7 آخرون بينهم طفل، مساء الخميس، خلال اقتحامه عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب علاء شوكت خضير (29 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية بمستشفى رفيديا بمدينة نابلس، أن الشاب خضير استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وفق "وفا".

من جهة ثانية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة لطفل (16 عاما) بالرصاص الحي في الظهر، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة سالم شرق نابلس.

أما في بلدة بني نعيم شرق الخليل (جنوب)، فقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع "6 إصابات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع"، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة وإغلاق عدد من الطرق وانتشارها في عدة أحياء.

​​​​​​​وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 959 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.