أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل، والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام التشغيل داخل منشآت الهيئة.

وتأتي هذه الجولة في سياق حرص الهيئة على التواجد الميداني المستمر، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومقدمي الخدمة، بما يسهم في رصد التحديات على أرض الواقع، ودعم اتخاذ القرارات الفورية التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان استدامة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث قام بالمرور على أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والصيدليات، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على كفاءة التشغيل ومستوى الأداء داخل مختلف الأقسام، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الهيئة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المجمع، وراجع موقف المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مخزون آمن ومستدام يلبي احتياجات المنتفعين، ويوفر الدعم الكامل لاستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وفاعلية.

وفي هذا الإطار، وجّه بالإسراع في دخول مخازن الأدوية الاستراتيجية الجديدة الخدمة خلال شهر، مع تزويدها بمنظومة ذكية متطورة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يعزز كفاءة منظومة الإمداد الطبي، ويضمن توافر جميع أصناف الأدوية والمستلزمات بشكل دائم ومنتظم.

كما وجّه الدكتور أحمد السبكي بإنشاء فريق متخصص داخل جميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، يتولى تسهيل إجراءات المرضى من ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن حصولهم على الخدمات الصحية بسهولة ويسر، ويعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة لجميع الفئات، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وحرص رئيس الهيئة، خلال جولته، على التفاعل المباشر مع المرضى داخل المجمع، حيث استمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما التقى بعدد من الحالات من ذوي الهمم، واطمأن على جودة الرعاية المقدمة لهم، مؤكدًا أن رضا المنتفعين يمثل الركيزة الأساسية لقياس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعد مؤشرًا حقيقيًا على جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حققت معدلات أداء متميزة بمحافظة الإسماعيلية منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرى تقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي المنظومة بالمحافظة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة داخل منشآت الهيئة، ويؤكد كفاءة التشغيل وجودة الأداء، وقدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

كما وجّه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال فرش وتجهيز المستشفى الافتراضي بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لدخولها الخدمة ضمن افتتاحات 30 يونيو المقبلة، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو التوسع في تطبيق أحدث نماذج الرعاية الصحية الرقمية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل ورفع كفاءة المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين جودة الأداء، وتطبيق أحدث النظم الإدارية والتقنيات الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تواكب أفضل المعايير العالمية، وتلبي تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة وآمنة.