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ترأس أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء حملة النظافة الليلية التي شنتها إدارة تحسين البيئة والحملة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والأشجار والقمامة من أحياء مدينة الطور.

وجابت الحملة أحياء الدبش و بدر الجديدة ووسط المدينة وقام العاملين في الحملة بتقليم الأشجار التي توجد حول الوحدات السكنية.

وقال رئيس مدينة الطور أنه جرى رفع كميات كبيرة من مخلفات البناء والقمامة وتقليم الأشجار ونقلها الى المقلب العمومى.

وشدد على ضرورة العاملين في الوردية المسائية لنظافة المدينة بمضاعفة الجهد قبل عيد الفطر المبارك المبارك.