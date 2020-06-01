قالت الصين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت "مدمنة انسحاب"، وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين: "الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من المنظمات والمعاهدات. الانسحاب هذا يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي قطع علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية، واتهمها بأنها أصبحت "دمية في يد الصين".

ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب لها بأنها روجت "معلومات مضللة" نشرتها الصين بشأن فيروس كورونا الذي يجتاح العالم الآن.

يأتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، التي مقرها بجنيف، وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تفشي فيروس كورونا ومسائل التجارة وحقوق الملكية.

وانسحب ترامب سابقا من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومن اتفاقية المناخ دولية، ومن الاتفاق النووي الإيراني، كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة.