الجيش الليبي يستعيد السيطرة على بلدة الأصابعة جنوب غرب طرابلس

أعلن المتحدث باسم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات من قوات الجيش تمكنت اليوم الاثنين من استعادة السيطرة على بلدة الأصابعة، التي تبعد نحو 120 كيلومتر جنوب غرب طرابلس.

وقال المسماري في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن استعادة السيطرة على الأصابعة تمت بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع قوات حكومة الوفاق في جبل نفوسة، دون الإشارة لحجم الخسائر من الطرفين.

وتقع الأصابعة في جبل نفوسة "40 كيلومترا جنوب مدينة غريان"، وعلى بعد 120 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وكانت قوات الوفاق قد سيطرت قبل أسبوعين على بلدة الأصابعة ومدن وبلدات أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة الليبية في عملية عسكرية أطلق عليها عاصفة السلام.