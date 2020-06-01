الصين: سنرد بقوة على أي أقوال أو أفعال أمريكية تضر بمصالحنا

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أنها ستدافع بشدة عن سيادتها ومصالحها التنموية، محذرة من أن أي أقوال أو أفعال أمريكية تضر بمصالح الصين سيتم الرد عليها بقوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح اليوم تعليقًا على التحذيرات الأمريكية بشأن مشروع قانون الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة - إن عزم الحكومة الصينية الحفاظ على السيادة الوطنية والمصالح التنموية لا يتزعزع، وتصميمها على تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" ثابت، وإن تدخل الولايات المتحدة في تشريع الأمن القومي لهونج كونج مخالف تماما للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف جيان أن جوهر التعاون الصيني الأمريكي في الاقتصاد والتجارة والتعليم هو المنفعة المتبادلة، معتبرًا أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب لقمع الشركات الصينية، أو اتخاذ تدابير لتقييد تأشيرات الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيضر بالأساس الاجتماعي للعلاقات بين البلدين.

وتابع جيان أن وباء (كوفيد-19) يمثل تحديًا مشتركًا يواجه البشرية، ويتعين على الدول العمل معًا للتعامل معه، لافتًا إلى أنه رغم ذلك، فإن الولايات المتحدة ماتزال تتهم الصين ومنظمة الصحة العالمية بمحاولات غير مبررة لتحويل انتباه الرأي العام الأمريكي، وهو أمر وصفه بـ"غير الأخلاقي".