أثارت فاجعة ذبح أم لأطفالها الثلاثة بالدقهلية استياء وحزنا بين المصريين بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأم أقدمت على الجريمة بعد أن أصيبت باكتئاب ما بعد ولادة طفلتها الثالثة قبل 3 أشهر.

في هذا التقرير نلقي نظرة عن قرب على اكتئاب ما بعد الولادة وكيفية التعامل معه، وما تحتاجه الام المصابة لتخطيه، بحسب موقع "مايو كلينيك" التابع لكلية مايو الأمريكية.

وفي هذا التقرير نستعرض أنواع الاكتئاب وكيفية اكتشافه والتعرف عليه، بحسب أطباء موقع "هيلث لاين" الطبي الأمريكي.

* الاكتئاب بمفهومه الشامل

يمر الجميع بفترات من الحزن والأسى العميق. عادة ما تتلاشى هذه المشاعر في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، حسب الظروف ومع ذلك ، فإن الحزن الشديد الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ويؤثر على قدرات العمل قد يكون علامة على الاكتئاب.

* بعض الأعراض الشائعة للاكتئاب

يؤثر الاكتئاب على كل شخص بشكل مختلف ، وقد يكون لديك فقط بعض هذه الأعراض وقد يكون لديك أيضًا أعراض أخرى غير مدرجة هنا.

ضع في اعتبارك أنه من الطبيعي أيضًا أن تظهر بعض هذه الأعراض من وقت لآخر دون الإصابة بالاكتءاب، فإذا بدأت الأعراض في التأثير على حياتك اليومية، فقد تكون نتيجة للاكتئاب.

هذه الأعراض هي مشاعر حزن عميقة، أمزجة مظلمة، مشاعر انعدام القيمة أو اليأس، تغيرات الشهية، تغير النوم، نقص الطاقة، عدم القدرة على التركيز

صعوبة في القيام بأنشطتك العادية، عدم الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها، الانسحاب من الأصدقاء، التفكير كثيرًا في الموت أو إيذاء النفس

* انواع الاكتئاب

هناك أنواع عديدة من الاكتئاب في حين أن هذه الأنواع تشترك في بعض الأعراض الشائعة..

انواع الاكتئاب هي الاكتئاب الشديد

الاكتئاب المستمر اضطراب ذو اتجاهين، الذهان الاكتئاب، اكتئاب ما حول الولادة، الاكتئاب الموسمي، الاكتئاب الظرفية، الاكتئاب اللانمطي.

1. الاكتئاب الشديد

الاكتئاب الشديد هو حالة شائعة ومتكررة، وبشار اليه باضطراب اكتئابي حاد، اكتئاب مزمن، اكتئاب حاد، الاكتئاب الكلاسيكي

الاكتئاب أحادي القطب.

يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب الشديد من الأعراض معظم اليوم وكل يوم، ويمكن أن يكون لديك عائلة محبة وأصدقاء ووظيفة أحلام وتتمتع بنوع الحياة التي يحسدها الآخرون ولا تزال تعاني من الاكتئاب.

تتمثل أعراض للاكتئاب الشديد في حزن أو كآبة أو حزن، صعوبة النوم أو النوم لفترات طويلة، نقص الطاقة والتعب، تغيرات في الشهية، الأوجاع والآلام غير المبررة، فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقا، قلة التركيز ومشاكل الذاكرة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، مشاعر انعدام القيمة أو اليأس

القلق والقلق المستمر، أفكار الموت أو إيذاء النفس أو الانتحار.

2. الاكتئاب المستمر

الاضطراب الاكتئابي المستمر هو الاكتئاب الذي يستمر لوقت طويل وقد يشير الناس أيضًا إلى هذا على أنه اكتئاب مزمن أو اكتئاب مزمن، قد لا يشعر الاكتئاب المستمر بنفس شدة الاكتئاب الشديد ، لكنه لا يزال بإمكانه إجهاد العلاقات وجعل المهام اليومية صعبة.

تتضمن بعض أعراض الاكتئاب المستمر حزن عميق أو يأس، تدني احترام الذات أو الشعور بعدم الكفاءة، عدم الاهتمام بالأشياء التي استمتعت بها من قبل،

تغيرات الشهية، وتغييرات في أنماط النوم أو انخفاض الطاقة، مشاكل التركيز والذاكرة، صعوبة في العمل، عدم القدرة على الشعور بالبهجة حتى في المناسبات السعيدة، الانسحاب الاجتماعي.

على الرغم من كونه نوعًا طويل الأمد من الاكتئاب، إلا أن شدة الأعراض يمكن أن تصبح أقل حدة لعدة أشهر في كل مرة قبل أن تتفاقم مرة أخرى.

يستمر الاكتئاب المستمر لسنوات في كل مرة ، لذلك قد يبدأ الأشخاص المصابون بهذا النوع من الاكتئاب في الشعور بأن أعراضهم ليست سوى جزء من نظرتهم الطبيعية للحياة.

3. الهوس الاكتئابي (الاضطراب ثنائي القطب)

ينطوي اكتئاب الهوس على فترات من الهوس أو الهوس الخفيف ، حيث تشعر بالسعادة الشديدة، تتناوب هذه الفترات مع نوبات من الاكتئاب، والهوس الاكتئابي هو اسم قديم للاضطراب ثنائي القطب، والهوس الخفيف هو شكل أقل حدة من الهوس.

تشمل علامات مرحلة الهوس الاكتئابي طاقة عالية، قلة النوم، التهيج، تسارع الأفكار والكلام

تفكير متكبر، زيادة احترام الذات والثقة بالنفس

، سلوك غير معتاد وخطير ومدمر للنفس، الشعور بالبهجة أو الانتشاء أو الابتهاج.

نوبات الاكتئاب لها نفس أعراض الاكتئاب الشديد، بما في ذلك مشاعر الحزن أو الفراغ

نقص الطاقة، إعياء، مشاكل النوم، صعوبة في التركيز، انخفاض النشاط، فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقا، أفكار انتحارية.

4. الذهان الاكتئابي

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب الشديد من فترات من الذهان، ويمكن أن يشمل هذا الهلوسة والأوهام.

ويشير المهنيون الطبيون إلى هذا على أنه اضطراب اكتئابي كبير مع سمات ذهانية، ومع ذلك ، لا يزال يشار إليها باسم الذهان الاكتئابي أو الاكتئاب الذهاني.

يمكن أن يسبب الاكتئاب مع الذهان أعراضًا جسدية أيضًا ، بما في ذلك مشاكل الجلوس أو تباطؤ الحركات الجسدية.

5. اكتئاب ما بعد الولادة

يحدث اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة، في أثناء الحمل أو خلال 4 أسابيع بعد الولادة، قد يشير الناس إليه على أنه اكتئاب ما بعد الولادة ، لكن هذا المصطلح ينطبق فقط على الاكتئاب بعد الولادة، حيث يمكن أن يحدث للأم اكتئاب خلال الحمل.

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل والولادة إلى تغيرات في الدماغ تؤدي إلى تقلبات مزاجية. كما أن قلة النوم وعدم الراحة الجسدية التي غالبًا ما تصاحب الحمل.

يمكن أن تكون أعراض اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة شديدة مثل أعراض الاكتئاب الشديد وتشمل الحزن، القلق، الغضب أو الغضب

إنهاك، قلق شديد بشأن صحة الطفل وسلامته، صعوبة في رعاية النفس أو المولود الجديد، أفكار إيذاء النفس أو إيذاء الطفل.

6. اضطراب ما قبل الطمث

الاضطراب المزعج السابق للحيض هو شكل حاد من متلازمة ما قبل الحيض، في حين أن أعراض الدورة الشهرية يمكن أن تكون جسدية ونفسية ، فإن أعراض الاضطراب والاكتئاب تميل إلى أن تكون نفسية في الغالب.

هذه الأعراض النفسية أكثر حدة من تلك المصاحبة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، على سبيل المثال ، قد يشعر بعض النساء بمزيد من العاطفة في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية. ومع ذلك ، قد يعاني من الاكتئاب والحزن الذي يعيق أداء الوظائف اليومية.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى للاضطراب المزعج السابق للحيض تشنجات، النفخ، طراوة الثدي، الصداع، آلام المفاصل والعضلات، الحزن واليأس، التهيج والغضب، تقلبات مزاجية شديدة، الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الأكل بنهم، نوبات الهلع أو القلق

نقص الطاقة، مشكلة في التركيز، مشاكل النوم.

7. الاكتئاب الموسمي

الاكتئاب الموسمي أو الاضطراب العاطفي الموسمي هو اكتئاب مرتبط بفصول معينة، يشير المهنيون الطبيون إلى هذا على أنه اضطراب اكتئابي كبير بنمط موسمي.

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي ، فإنه يميل إلى الحدوث خلال أشهر الشتاء.

وغالبًا ما تبدأ الأعراض في الخريف مثل الانسحاب الاجتماعي، زيادة الحاجة للنوم

زيادة الوزن، مشاعر الحزن أو اليأس أو عدم الجدارة اليومية.

قد يزداد الاكتئاب الموسمي سوءًا مع استمرار الموسم الى أفكار انتحارية. بمجرد حلول فصل الربيع ، تميل الأعراض إلى التحسن، وقد يتعلق هذا بالتغيرات في إيقاعات الجسم استجابةً لزيادة الضوء الطبيعي.

8. الاكتئاب الظرفي

يبدو الاكتئاب الظرفي، أو اضطراب التكيف مع المزاج المكتئب ، مثل الاكتئاب الشديد ولكنه يحدث بسبب أحداث أو مواقف معينة مثل، وفاة أحد أفراد الأسرة، مرض خطير أو حدث آخر يهدد الحياة، المرور بقضايا الطلاق أو حضانة الأطفال، الدخول في علاقات مؤذية عاطفيًا أو جسديًا، العطل عن العمل أو مواجهة صعوبات مالية خطيرة، مواجهة مشكلات قانونية واسعة النطاق.

من أعراضه بكاء متكرر، الحزن واليأس، والقلق، تغيرات الشهية، صعوبة النوم، اوجاع والآم، نقص الطاقة والتعب، عدم القدرة على التركيز، الانسحاب الاجتماعي، الاكتئاب اللانمطي.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للاكتئاب غير النمطي زيادة الشهية وزيادة الوزن، الأكل المضطرب، صورة الجسم السيئة، النوم أكثر من المعتاد، الأرق، ثقل في ذراعيك أو ساقيك يستمر لمدة ساعة أو أكثر في اليوم، مشاعر الرفض والحساسية للنقد، أوجاع وآلام مختلفة.

* كيف أعرف نوع الاكتئاب المصاب به؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بأي نوع من الاكتئاب ، فمن المهم متابعة الطبيب، حيث يمكن علاج جميع أنواع الاكتئاب المذكورة على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للعثور على العلاج المناسب لك.

إذا كنت قد عانيت من نوبة اكتئاب سابقة وتعتقد أنها قد تحدث مرة أخرى ، فاستشر معالجًا أو أخصائي صحة عقلية آخر على الفور.