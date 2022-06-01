جامع: جهاز تنمية المشروعات ينفذ برنامجا لدعم شباب المبتكرين ورواد الأعمال

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المانحة والدولية لتوفير الدعم والمساندة لشباب المبتكرين ورواد الأعمال وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتشجيع الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية وتكنولوجية حديثة ودعمهم ماليا وفنيا؛ باعتبارهم نواة لجيل جديد من رجال الأعمال الذين يسهمون بفعالية في دعم الاقتصاد الوطنى، عن طريق تنفيذ مشروعات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتتمتع بقدرة تنافسية مرتفعة.

وأضافت أن الجهاز نجح في تنفيذ أول برنامج لتمويل صناديق الاستثمار بتمويل من مجموعة البنك الدولى بلغ 50 مليون دولار، حيث تمكن الجهاز منذ بدء البرنامج في بداية 2021 من تخصيص نسبة تصل إلى 70% من إجمالى قيمة التمويل لعدد من الصناديق الاستثمارية، التي مولت بدورها المئات من أصحاب المشروعات الناشئة والابتكارية.

جاء ذلك على هامش توقيع عقود جديدة بين الجهاز و4 صناديق استثمارية ضمن برنامج رأس المال المخاطر الممول من البنك الدولى وهى صناديق (Algebra Ventures II /Endure / Disruptech Egypt Fund / شركة فلات 6 لابز (F6L) إكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات).

أكد عون عبدالرحمن، أخصائى القطاع المالى بالبنك الدولى، أن البنك مول برامج لرأس المال المخاطر بعدد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تعتبر الأفضل من حيث النتائج الإيجابية التي تحققت وانعكاسها على ضخ تمويلات لعدد من صناديق الاستثمار، التي بدورها تسهم في تشجيع المشروعات الابتكارية ومشروعات رواد الأعمال، وهو الهدف الأساسى للبرنامج.

وأضاف أن البنك الدولى يتطلع لاستمرار التعاون مع الجهاز وتنفيذ برامج أخرى مماثلة مما سيعود بالفائدة على شباب مصر ويعمل على تنمية الاقتصاد المصرى من خلال هذا القطاع الواعد.

وأوضح طارق شاش، نائب الرئيس، أن الجهاز يهدف من خلال تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر إلى تقديم نموذج ناجح لهذا النوع الجديد من التمويل في السوق المصرى مما يعمل على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال.

وتابع أن الجهاز يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في المؤسسات المالية المختلفة لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.

وأضاف هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز، أن خطة عمل الجهاز مستمرة لزيادة عدد المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال رأس المال المخاطر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات الابتكارية ومساعدتهم على الحصول على آليات تمويل تناسب احتياجات مشروعاتهم، وتابع أن برنامج رأس المال المخاطر سيسهم في تمويل حوالى 300 شركة ناشئة وجديدة.