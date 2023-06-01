صادرات النفط العراقي تحقق 3 ملايين و305 آلاف برميل يوميا الشهر الماضي

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أعلن العراق، اليوم الخميس، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر مايو الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و305 آلاف برميل من مدينة البصرة (550 كم أقصى جنوبي العراق).

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن صادرات النفط الخام من حقول وسط وجنوبي البلاد عبر الموانئ الجنوبية حققت إيرادات مالية تجاوزت سبعة مليارات و306 ملايين دولار.

وأضافت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 30ر71 دولار.

وحسب مصادر في وزارة النفط العراقية، مازالت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الشمالية وإقليم كردستان متوقفة للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب عدم سماح السلطات التركية باستئناف تصدير النفط عبر منظومة خط الأنابيب العراقية التركية باتجاه ميناء جيهان التركي.