بورشه تجري تغييرا طفيفا على شعارها

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قدمت شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية شعارها الجديد، وقد أدخلت عليه تعديلا طفيفا.

وذكرت بورشه، في مقرها بمدينة شتوتجارت في جنوب غرب ألمانيا، اليوم الخميس، أن من المنتظر أن يتم وضع الشعار المعدل على سيارات الشركة في نهاية العام الحالي.

وأوضحت بورشه في بيان أن عملية تطوير شعار النبالة استغرقت ثلاثة أعوام.

وأصبح من الممكن ملاحظة كلمة شتوتجارت على الشعار الجديد بصورة أفضل من ذي قبل، وقالت بورشه إن التغييرات على الشعار تعد محدودة بوجه عام.

وبحسب ما قالته بورشه، فإن شعارها يجري استخدامه منذ عام 1952 وتم تنقيحه عدة مرات.