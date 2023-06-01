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مستشار ألمانيا يؤكد أهمية دعم بلاده لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
بولبواكا (مولدوفا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 2:10 م

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، أهمية دعم بلاده لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في ظل الهجمات الجوية الروسية على كييف.

وقال شولتس اليوم، في مستهل قمة قادة الدول الأوروبية في مولدوفا إن هذا الإسهام يعد مهما في الوقت الحالي بصفة خاصة، "حيثما يتم مواجهة كثير من الهجمات بصواريخ وطائرات وصواريخ موجهة من جانب الاتحاد الروسي".

وتنعقد القمة في قصر ميمي الواقع بالقرب من عاصمة مولدوفا، والذي يبعد 20 كيلومترا فقط عن الحدود الأوكرانية.

وأضاف شولتس أن أوروبا متفقة على دعم أوكرانيا، وقال: "ألمانيا تقوم بإسهام متميز تماما في ذلك"، وأشار إلى أن الدعم المالي والإنساني والعسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا يعد "جوهريا للغاية وهو الإسهام الأكبر الذي يتم تقديمه من دولة واحدة بعد الولايات المتحدة الأمريكية".


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