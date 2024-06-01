رئيس السلفادور بوكيلة يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أدى اليوم السبت رئيس السلفادور نجيب بوكيلة اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وأدى بوكيلة اليمين الدستورية في العاصمة سان سلفادور اليوم بحضور ضيوف أجانب مثل ملك إسبانيا فيليبي السادس والرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي.

وقال بوكيلة البالغ من العمر 42 عاما في كلمة ألقاها من شرفة القصر الوطني بعد أن أدى اليمين "لقد انتصرنا أخيرا على الخوف وأصبحنا بلدا حرا حقا".

وفاز بوكيلية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 4 فبراير بنسبة تقل قليلاً عن 83 بالمئة من الأصوات. وفي الانتخابات البرلمانية التى أجريت بالتزامن مع انتخابات الرئاسة ، فاز حزبه "نويفاس آيدياز" (أفكار جديدة) بـ 54 مقعدا من أصل 60 مقعدا.



