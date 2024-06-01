وكيل تعليم الإسكندرية يشيد ببرنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي لمعلمات رياض الأطفال

تابع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي المُعَد لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز، ومجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات مميز.

وقال "أبو زيد"، في بيان اليوم السبت، إن البرنامج يستهدف تدريب 1264 معلمة وموجهة رياض أطفال بالإدارات التعليمية التسع، مشيرًا إلى أن التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيها من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم.

وأكد وكيل تعليم الإسكندرية، أن التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين، ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

ونوه بأن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم في العديد من المحاور التي منها "العصف الذهني، وتعلم الأقران، والتعلم التعاوني"، وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يسهم في تنمية مهارات الطفل.

وأشار إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم، مؤكدا أن التعلم القائم على الألعاب (GBL) هو استخدام الألعاب لتعزيز تجربة التعلّم، لافتًا إلى أنه يمكن أن يساعد دمج الآليات القائمة على الألعاب والتصميم المرئي والتفكير في أي مقرر تعليمي المؤسسات على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا، وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى.

وحضر فعاليات البرنامج كل من نجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وجلال عيد مدير عام شرق، وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب، وأمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال.