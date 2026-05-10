جوهر نبيل يحضر نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد

يحضر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مباراة نهائي بطولة كأس مصر المقامة على استاد القاهرة الدولي بين بيراميدز وزد.

ويلعب زد مع بيراميدز مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر 2025-26.

ويحرص جوهر نبيل على التواجد في نهائي كأس مصر ليقود مراسم تتويج أي فريق باللقب المحلي.

وسبق وصعد زد لنهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي، وهو نفس الدور الذي فاز فيه بيراميدز على إنبي بنتيجة 4-0.

يشار إلى أن الفائز باللقب في النسخة الجارية سيضمن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالنسخة المقبل والتي يشارك فيها: "بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، والكارت الذهبي".