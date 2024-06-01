لبيد: بن غفير وسموتريتش يريدان استمرار الحرب للأبد

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "تهديدات وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة تشكل تهاونا بالأمن القومي الإسرائيلي ومصير (الأسرى) في غزة".

وأضاف لبيد أن بن غفير وسموتريتش يريدان استمرار الحرب للأبد، مع انعدام للمسؤولية والإدارة في ظل فشل كامل، بحسب موقع "الجزيرة.نت " الإخباري.

وكان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المراكز السكنية والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.