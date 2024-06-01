 الشرطة الألمانية: 4 أشخاص يتعرضون لإصابات خطيرة في حادثي إطلاق نار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية: 4 أشخاص يتعرضون لإصابات خطيرة في حادثي إطلاق نار

د ب ا
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 5:51 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 5:51 م

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة في حادثي إطلاق نار في بلدة هاجن غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة في ولاية شمال الراين ويستفاليا إنه من المتوقع نجاة الضحايا الأربع من الموت.

وما زال المشتبه به فارا وتم إرسال مروحية شرطة للبحث عنه.

وأفادت السلطات في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن موقعي الجريمة هما صالون تصفيف شعر ومبنى سكني قريب في هاجن جنوب دورتموند.

وذكرت الشرطة أن فريقا كبيرا من عناصرها في الموقع وحثت السكان على تجنب المنطقة المحيطة بمسرحي الجريمة. وأضافت الشرطة أن الواقعة قد تكون مرتبطة بنزاع عائلي.


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