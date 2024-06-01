أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال توريد محصول القمح منذ انطلاق موسم حصاد 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول حتى اليوم السبت، بلغ 433 ألفًا و93 طنًا داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

وأوضح الزملوط، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم إغلاق التوريد بصومعة شرق العوينات بعد وصولها للحد الأقصى للسعة التخزينية لهذا الموسم.

وأشار إلى استمرار التوريد بصومعة الخارجة وشون المراكز وصوامع خارج المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة لأعمال التوريد وتيسير كل الإجراءات أمام المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى.