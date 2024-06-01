 اكتمال السعة التخزينية لصومعة القمح بالعوينات.. وتوريد 433 ألف طن قمح بالوادي الجديد - بوابة الشروق
السبت 1 يونيو 2024 8:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

اكتمال السعة التخزينية لصومعة القمح بالعوينات.. وتوريد 433 ألف طن قمح بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 8:07 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 8:07 م

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال توريد محصول القمح منذ انطلاق موسم حصاد 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول حتى اليوم السبت، بلغ 433 ألفًا و93 طنًا داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

وأوضح الزملوط، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم إغلاق التوريد بصومعة شرق العوينات بعد وصولها للحد الأقصى للسعة التخزينية لهذا الموسم.

وأشار إلى استمرار التوريد بصومعة الخارجة وشون المراكز وصوامع خارج المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة لأعمال التوريد وتيسير كل الإجراءات أمام المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك