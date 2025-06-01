محافظ سوهاج: حملات بمختلف القرى لمنع أي تعديات خلال إجازة عيد الأضحى

قال اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، إن المحافظة رفعت الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية قبل حلول عيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن هناك تكليفًا مباشرًا لرؤساء الوحدات المحلية بالمرور على الحدائق والمتنزهات للتأكد من سلامة ألعاب الأطفال ونشر سلال القمامة.

وأوضح أنه تم التأكيد على عدم ترك مخلفات الذبح في الشوارع ورفعها على وجه السرعة، مع إجراء حملات بمختلف القرى للتأكد من عدم حدوث تعديات على أملاك الدولة أو على الأراضي الزراعية.

ونوه المحافظ، بأن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لمتابعة هذا الأمر، داعيًّا كل من يجد أي تعدٍ أن يتم الإبلاغ عنها للتحرك والعمل على إزالة التعدي من مهده.

ولفت المحافظ إلى أن هناك أطقم ميدانية تتحرك على مدار الساعة لمنع أي تعديات يتم ارتكابها من قِبل المواطنين.

كما أوضح أنه يتم الاطمئنان بشكل دائم على توفر السلع الغذائية وبأسعار طبيعية ومنع أي استغلال يمكن أن يتعرض له المواطنون مع إجراء جولات بالمخابز، مشيرًا إلى نشر شوادر لتقديم السلع بأسعار جيدة.

وأكد أن جميع المجازر متاحة بالمجان للمواطنين في عيد الأضحى المبارك بواقع 27 مجزرًا، موضحًا أن المحافظة لن تمنع الذبح خارج المجازر لكن يلزم تنظيف الأماكن بعد إجراء ذلك.



