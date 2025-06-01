ألبانيز تنتقد تصريح ماكرون حول فقدان الغرب مصداقيته إذا تخلى عن غزة

• مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز قالت: لم يبقَ سوى طريق واحد، فرض عقوبات على إسرائيل ونشر قوة حماية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فقدان الغرب مصداقيته إذا تخلى عن غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، السبت، تعليقا على تصريح ماكرون: "إذا تخلينا عن غزة وإذا منحنا إسرائيل ممرا غير محدود فسنفقد مصداقيتنا" في منتدى حوار شانغريلا بسنغافورة.

وقالت ألبانيز: "للأسف، ضحى الغرب بالفعل بمصداقيته بمنح إسرائيل حرية المرور لعقود. ملايين الناس يعانون في الغرب، حيث الحرية والمساواة والأخوة قيم عالمية".

وأضافت: "لم يبقَ سوى طريق واحد: فرض عقوبات على إسرائيل ونشر قوة حماية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار على منصة "إكس" مخاطبة ماكرون: "هل أنت جاد؟ لقد فُقدت المصداقية منذ 19 شهرا، نتيجة تواطؤ الغرب في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أو تقاعسه في هذا الشأن، وسيتطلب الأمر أكثر بكثير من مجرد الأقوال لاستعادتها".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



