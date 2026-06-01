مديرة صندوق النقد الدولي تجرى مباحثات مع مسؤولين فنزويليين لتعزيز الاقتصاد

أجرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا ونائب رئيسة فنزويلا المؤقتة للشؤون الاقتصادية، كاليكستو أورتيجا، محادثات في واشنطن، في أول لقاء مباشر لمديرة الصندوق مع سلطات البلاد منذ استئناف الصندوق تعامله الرسمي مع فنزويلا الشهر الماضي.

وقالت جورجييفا في منشور على منصة "إكس" أمس السبت: "ناقشنا كيفية دعم صندوق النقد الدولي للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك من خلال تطوير القدرات" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشغل أورتيجا منصب نائب رئيسة فنزويلا المؤقتة للشؤون الاقتصادية.

وكانت فنزويلا قد أعلنت أنها تعتزم التحرك بسرعة نحو إعادة هيكلة شاملة للديون، تستهدف إعادة جدولة 170 مليار دولار من الديون المستحقة عليها لصالح أنواع متعددة من الدائنين.

وبدأت فنزويلا في مشاركة بعض البيانات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي استأنفت فيه علاقاتها مع المؤسسة المقرضة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في عهد حكومة الرئيسة المؤقتة دلسي رودريجيز.

ولم يجر صندوق النقد الدولي منذ عام 2004 المراجعة السنوية الاعتيادية لاقتصاد فنزويلا – المعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة.

وأبلغت رودريجيز، في اتصال هاتفي الشهر الماضي، جورجييفا بأن البلاد أثارت حاجتها إلى الوصول إلى نحو 5 مليارات دولار من أصولها الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة.

وقد تم تعليق إمكانية وصول فنزويلا إلى تلك الحقوق حتى يعترف المجتمع الدولي بحكومة في كاراكاس في أبريل / نيسان.