مطار الكويت الدولي يستأنف تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية

أعلن الطيران المدني الكويتي اليوم الاثنين استئناف مطار الكويت الدولي تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية .

جاء ذلك بعد توقف تشغيل المطار منذ اندلاع الحرب الايرانية .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا ) اليوم الاثنين عن مدير الطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي قوله ، إن مبنى الركاب (T1) شهد عودة حركة المسافرين وسط إجراءات تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر.

وذكر أن التشغيل المبدئي لمبنى الركاب (T1) اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التشغيلية وتقييم الأداء قبل التوسع في مراحل التشغيل اللاحقة.

وأوضح أن مبنى الركاب (T1) شهد أعمال تطوير وتجديد شاملة شملت المرافق التشغيلية والخدمية بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز من كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف العتيبي أن أعمال التطوير شملت كذلك تحسين المرافق والخدمات والمناطق المحيطة بالمطار بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويوفر بيئة تشغيلية وخدمية متكاملة للمسافرين.

ودعا المسافرين إلى ضرورة الحضور لمطار الكويت الدولي قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات على الأقل لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء جميع الإجراءات وتجنب أي تأخير قد يؤثر على سفرهم.

وأكد أهمية الالتزام بمواعيد إغلاق كاونترات تسجيل الدخول، مبينا أنها تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة واحدة للرحلات المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فيما تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة ونصف الساعة للرحلات المتجهة إلى جميع الدول الأخرى.

كانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.