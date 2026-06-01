زيلينسكي: روسيا تفقد زمام المبادرة في ميدان المعركة بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا تفقد زمام المبادرة في ميدان المعركة في حربها ضد أوكرانيا، مما يمهد الطريق لتوجه دبلوماسي لحل الصراع.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، قال زيلينسكي "إن الجيش الروسي يتراجع بشكل متزايد منذ أواخر ديسمبر الماضي، ويتكبد خسائر فادحة".

وأوضح زيلينسكي أن "الجيش الأوكراني يستعيد حالياً أراضٍ أكثر مما تحتله القوات الغازية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرد على هذه الخسائر بزيادة حدة حملة القصف الجوي التي يشنها ضد أوكرانيا".

واختتم زيلينسكي حديثه بالقول "إن الضعف الروسي الراهن يتيح فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة قبل حلول فصل الشتاء المقبل".