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مجازاة 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل لعدم بحث شكاوى المواطنين


نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 5:20 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 5:20 م

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة 4 مسئولين بوحدة بشتيل البلد التابعة لإدارة أوسيم الاجتماعية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى.

وشمل قرار المحافظ مجازاة رئيس وحدة بشتيل البلد بخصم 7 أيام من راتبه نظرًا لتقاعسه عن العمل وعدم الاهتمام ببحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين للوحدة وأيضاً عدم تواجده بالوحدة أثناء مرور الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

كما قرر بمجازاة 3 من السكرتارية نظراً لعدم تواجدهم بالوحدة ومتابعة أعمالهم، أثناء الجولات المفاجئة التى تتم للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية والسعى نحو حل شكاوى المواطنين.


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