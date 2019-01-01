«التعليم»: 62% نسبة النجاح للدبلومات الفنية و82% للمزدوج و42% للمهني و86% لنظام الخمس سنوات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 600 ألف طالب يدرسون في مرحلة الأول الثانوي، و700 ألف طالب في الدبلومات الفنية، و700 ألف أخرى في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62%، وفي التعليم المزدوج بلغت 82%، والإعداد المهني 42%، وفي نظام الخمس سنوات بلغت 86%.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أن عدد الأوائل في الدبلومات الفنية بلغ 31 طالبًا منهم 24 طالبة و7 طلاب فقط، وهذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهم تخصصات جديدة.

وأشار إلى ثبوت ظاهرة الغش الجماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ولن نتقبل وساطة في هذا الأمر.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، وبلغ عدد طلبة التعليم التجاري 4527 بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

وبلغ عدد طلبة التعليم الفندقي 3370 بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي، وبلغ عدد طلبة التعليم الزراعي 261 بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي، وبلغ عدد طلبة التعليم الصناعي 7111 بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي،

وبلغ الإجمالي العام للخمس سنوات 15 ألف و269، بنسبة نجاح 85.72% بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، عدد طلبة التعليم التجاري 246792 بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي، وبلغ عدد طلبة التعليم الفندقي 15629بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي، وبلغ عدد طلبة التعليم الزراعي 72903 بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

فيما بلغ عدد طلبة التعليم الصناعي 296668 بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

وبلغ الإجمالي العام لنظام للثلاث سنوات 631 ألف و992 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 62.56% بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.

وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج، إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي 12443 طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.

وبشأن طلبة الإعداد المهني، بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي 65452 طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.