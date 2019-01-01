الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، اعقبها خوض الفريق لفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجانب الخططي في المران المسائي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

كما عقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون على هامش المران للوقوف على بعض الجوانب الفنية.

وأدى الأهلي مرانه اليوم الاثنين على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق في القاهرة.