متحدث الوزراء: الميكنة أهم إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل

مش موجودة غير في أوروبا والدول المتقدمة

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، قائلًا إن بورسعيد لديها خصائص معينة من شأنها الإسهام في إنجاح هذه المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الاثنين: «محافظة صغيرة من ناحية العدد، ولديها نوع من التنظيم»، لافتًا إلى أنه تم طرح منظومة الخبز في البداية في المحافظة.

وتابع: «متفائلون بتشغيل منظومة التأمين في بورسعيد، وستمثل باكورة تطبيق المنظومة في كل أنحاء الجمهورية، وسنستفيد من الدروس التي ستظهر خلال تشغيل المنظومة في بورسعيد».

وعقب كذلك: «بنتعامل لأول مرة مع منظومة ميكنة جديدة، ملفات المرضى أصبحت ملفات إلكترونية، في أي مستشفى تكتب اسم المريض يظهر تاريخه المرضي، ودي حاجة عمرنا ما شفناها في مصر، ومش موجودة غير في أوروبا والدول المتقدمة، وده واحد من أهم إنجازات المنظومة».

وبدأ صباح اليوم الإثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظة الأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.