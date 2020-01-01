مبيعات فولكس فاجن في أمريكا تتراجع بنسبة 29% في الربع الثاني

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، مساء اليوم الأربعاء، أن مبيعاتها في الولايات المتحدة سجلت تراجعا قويا في الربع الثاني من العام الحالي الذي تأثر بأزمة كورونا.

وأوضحت الشركة الألمانية في مقرها الرئيسي في أمريكا في مدينة هيرندون بولاية فيرجينيا، مساء اليوم الأربعاء، أن مبيعاتها من السيارات التي تحمل العلامة فولكس فاجن وصلت في الفترة المشار إليها إلى 69 ألف و933 سيارة بتراجع بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي نسبة التراجع في مبيعات فولكس فاجن في أمريكا في النصف الأول من العام الحالي 22%.

ونظرا لإغلاق معارض السيارات وبقاء العملاء في المنزل في ظل أزمة كورونا، فقد سجلت بقية شركات القطاع تراجعات قوية رغم تقديم خصومات كبيرة.

وسجلت مبيعات جنرال موتورز، رائدة السوق الأمريكية، تراجعا بنسبة 34% حيث وصلت مبيعاتها إلى 492 ألف و489 سيارة، كما تراجعت مبيعات فيات كرايسلر بنسبة 39%، حيث وصلت مبيعاتها إلى 367 ألف و86 سيارة، وتراجعت مبيعات تويوتا بنسبة 35% ووصلت إلى 398 ألف و29 سيارة، وستعلن فورد نتائجها غدا الخميس.