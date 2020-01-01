إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل أخشاب في الإسكندرية

أصيب شخصان؛ إثر حادث انقلاب سيارة "نقل ثقيل" محملة بالأخشاب، أثناء سيرها على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، أمام المنطقة الحرة في منطقة العامرية غربي الإسكندرية، وتم نقلهما بواسطة سيارات إسعاف لمستشفى العامرية العام؛ لتلقى العلاج.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساء الثلاثاء، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد بانقلاب السيارة المحملة بالأخشاب، وتسبب الحادث في إصابة شخصين، وتعطل الحركة المرورية.

وبانتقال شرطة المرور إلى موقع الحادث، رفقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، تم رفع حمولة الأخشاب، والعمل على تسيير حركة الطريق، وبالفحص عَزَت المعاينة الأولية انقلاب السيارة إلى الحمولة الزائدة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.