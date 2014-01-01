37 % تراجعا في صادرات الأثاث المصرى خلال 5 أشهر

تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 37% لتصل إلى 81 مليون دولار، مقابل 129 مليونا خلال نفس الفترة من 2019، بحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للأثاث.

ووفقا للتقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخه منه، تراجعت صادرات القطاع خلال مايو الماضى بنسبة 51% لتسجل 13.402 مليون دولار، مقابل 27.416 مليون دولار.

وأرجع إيهاب درياس رئيس المجلس، التراجع إلى التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على جميع النواحى الاقتصادية، بما ساهم فى تراجع الطلب على المنتجات فى ظل إغلاق أسواق أوروبا وأمريكا، وكذلك تعطل حركة التجارة الدولية بصفة عامة، مشيرا إلى أن مصانع الأثاث تعمل حاليا بما يتراوح بين 10 ــ 40% من طاقتها الإنتاجية.

واستحوذت 5 دول هى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والعراق والسودان، على 70.3% من إجمالى صادرات الاثاث المصرى خلال أول 5 أشهر من العام الحالى بقيمة 57 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 27.8% لتبلغ 13 مليون دولار، مقابل 18 مليونا خلال الفترة نفسها من 2019، ولسلطنة عمان 42.8% لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 14 مليونا، والعراق بنسبة 10% لتسجل 9 ملايين دولار مقابل 10 ملايين.

وتراجعت صادرات الأثاث إلى السودان 37.5% لتسجل 5 ملايين دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، مقابل 8 ملايين خلال نفس الفترة من 2019، وإلى الاردن بنسبة 66.7% لتسجل 3 ملايين دولار، مقابل 9 ملايين، ولأمريكا 33.3% لتبلغ 4 ملايين، ولليبيا 66.7% لتسجل مليونى دولار.

ووفقا للمجلس التصديرى فإن عدد مصدرى الأثاث فى مصر بلغ العام الماضى نحو 914 مصدرا، ويستحوذ 84 مصدر منهم على 86% من إجمالى الصادرات بقيمة 227 مليون دولار.

يذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية، ارتفعت بشكل طفيف بلغ 1.4% خلال 2019 لتصل إلى 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار فى 2018، فيما كانت مصر تستهدف تحقيق صادرات غير بترولية بقيمة 28 مليار دولار العام الماضى؛ حيث تسعى الحكومة لمضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة بنمو يصل إلى 20% سنويا، مما يعنى أنها ستصل إلى إلى 55 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس وفقا للمستهدف.