 السفيرة الأمريكية بلبنان: العمل جار لتمكين لبنان من تنفيذ عقود استيراد الغاز - بوابة الشروق
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السفيرة الأمريكية بلبنان: العمل جار لتمكين لبنان من تنفيذ عقود استيراد الغاز

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 8:30 م

أكدت السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، أن هناك تقدمًا على مستوى الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر على عقود استيراد الغاز المصري، موضحة أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود استيراد الغاز لما له من تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مقر الوزراة ببيروت.

ووفقًا لبيان صحفي من وزارة الطاقة اللبنانية اليوم، تناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 يونيو الماضي، حيث هنأته شيا على التوقيع.

واستعرضت شيا، مع الوزير فياض أجواء زيارتها الأخيرة إلى واشنطن ودعم الإدارات الأمريكية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضًا.


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