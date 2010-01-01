معهد ألماني: جميع التجار تقريبا يعتزمون رفع أسعار المواد الغذائية

سيتعين على المستهلكين في ألمانيا التكيف مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة.

فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية اليوم الجمعة استنادا إلى مسح حديث أن جميع تجار التجزئة تقريبا يعتزمون زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

ووفقا للمعهد، فإن مؤشره لتوقعات الأسعار بلغ 9ر98 نقطة، وبالتالي عند مستوى أقل بقليل من القيمة القصوى النظرية البالغة 100 نقطة.

وفي القطاعات الأخرى من تجارة التجزئة، تعتزم غالبية التجار أيضا رفع الأسعار، حيث ارتفع المؤشر هنا من 5ر75 نقطة إلى 6ر78 نقطة.

وقال تيمو فولميرسهويزر، الخبير الاقتصادي لدى المعهد: "هذا يعني أن معدلات التضخم من المرجح أن تظل مرتفعة في الوقت الحاضر".

ومع ذلك أشار فولميرسهويزر إلى أن هناك بوادر أولية على أن معدل التضخم يمكن أن ينخفض ​​تدريجيا على مدار العام، وقال: "لأن توقعات الأسعار في بعض قطاعات الاقتصاد المنتجة للسلع قد انخفضت للمرة الثانية على التوالي"، موضحا أن هذه القطاعات تشمل القطاع الصناعي (7ر59 نقطة انخفاضا من 7ر66 نقطة سابقا) وقطاع البناء (50 نقطة انخفاضا من 56 نقطة) والبيع بالجملة (4ر57 نقطة انخفاضا من 1ر68 نقطة).