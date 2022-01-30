استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون تولي حكومات الولايات تحديد صلاحية حيازة السلاح للأفراد

كشف استطلاع جديد أجرته جامعة مونماث الأمريكية، اليوم الخميس، أن غالبية الأمريكيين يقولون إن حكومات الولايات يجب أن تحدد من يمكنه الحصول على رخصة حيازة سلاح.

وحسب صحيفة (ذا هل) الأمريكية، يشر استطلاع الرأي إلى أن ٥٦٪؜ من المستطلعين قالوا إنه يجب السماح لولايات منفردة بالحد من المواطنين الذين يمكنهم حمل السلاح في ولاياتهم، بينما لم يوافق 42 ٪؜ من الذين شملهم الاستطلاع على ذلك.

وأوضح الاستطلاع أن ٧٣٪؜ يؤيدون بقوة التشريعات التي تتطلب فحوصات خلفية شاملة لجميع مشتريات الأسلحة، بينما قال 10٪؜ إنهم يعارضون بشدة مثل هذا القانون.

وأضاف الاستطلاع أن 49٪؜ من المستطلعين يؤيدون إنشاء قاعدة بيانات وطنية لملكية الأسلحة لتسجيل جميع الأسلحة في البلاد، مقارنة بـ 31٪؜ يعارضون ذلك.

ولفت إلي أن 45 ٪؜ من المستطلعين يؤيدون بشدة حظر مبيعات الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 32 ٪؜ ممن يعارضون بشدة مثل هذا الحظر.

جاء الاستطلاع في أعقاب قرار للمحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بشأن قانون ولاية نيويورك الذي جعل من الصعب الحصول على تصريح لحمل سلاح خارج المنزل.

يأتي الاستطلاع أيضًا وسط تجدد الجدل حول العنف المسلح في الولايات المتحدة الذي أشعله إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية في "أوفالدي" بولاية تكساس الامريكية مما أسفر عن مقتل 19 طالبًا ومعلم.