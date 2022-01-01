﻿رفع 690 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز في البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال المحافظ في بيان صحفى اليوم،َ إنه شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملة إزالة أسفرت عن رفع ٦٩٠ حالة إشغال طريق مخالف متنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن: ٣٩٠ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع دمنهور الجمهورية - الجيش - الكورنيش - أحمد زويل - الراهبات - جلال قريطم - عرابي.

كما أسفرت عن إزالة ٢٦٠ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة إيتاي البارود، و٢٥ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع المحمودية و١٥حالة مخالفة برشيد.