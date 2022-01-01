العثور على مسن مقتول بإحدى الأراضي الزراعية في الدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، على جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية.

وانتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث، وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والوقوف على أسباب الحادث.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان مسن يدعى "عبد المالك أحمد بكر"، في العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية الخمسة والد أحد شهداء القوات المسلحة.

وأكد عدد من شهود عيان أن المتوفى مصاب بضربات في الرأس؛ ما تسبب في مصرعه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي؛ للوقوف على أسباب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لكشف غموض الحادث والوقوف على أسبابه.