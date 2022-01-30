محافظة أسوان تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة

احتفلت محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وسط حضور جماهيري كبير، على أنغام الفلكور الأسواني، والأغاني الوطنية.

أقيمت الاحتفالات بميدان المحطة وسط مدينة أسوان، وأيضاً داخل حديقة السلام، وبالتوازي مع ذلك تم تنظيم فاعليات مماثلة بكل المراكز والمدن من خلال بث الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية عن إنجازات ثورة 30 يونيو سواء على مستوى الجمهورية أو داخل محافظة أسوان على شاشات عرض بلازما، تم وضعها بالميادين والمناطق التى تشهد تواجد أكبر عدد من المواطنين داخل مراكز المحافظة المختلفة؛ ليعيش جميع أهالى المحافظة فرحتهم بثورتهم المجيدة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، إنه "بناء على تعليمات محافظ أسوان أشرف عطية؛ فقد حرصنا على إخراج وإنجاح فعاليات الإحتفال بالذكرى التاسعة لثورة يونيو بالشكل الحضاري والنموذجي وسط البانوراما الجمالية المتمثلة في التطوير والتجميل بميدان المحطة وحدائق درة النيل والسلام من النوافير الراقصة ذات الألوان والإضاءة المبهرة".

وأشارت إلى أن مديرية الشباب والرياضة نظمت "كرنفالا" للفنون الشعبية حول الميدان، لتنتهي بحديقة السلام وعرض التنورة، كما قامت مديرية الثقافة بتنظيم عروض فنية وثقافية متنوعة على المسرح المتنقل أمام حديقة السلام، تضمنت تقديم فقرات فنية متنوعة لفرقة وكورال أطفال قصر ثقافة أسوان والعقاد وفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب فقرات غنائية للفنانين عمر مصطفى وحمادة حربي، وهو الذى لاقى تجاوبا وتفاعلا واستحسانا من الحاضرين الذين توافدوا للاستمتاع بهذه الفعاليات المتنوعة.



