أوكرانيا تطالب تركيا باحتجاز سفينة ترفع علم روسيا

قال مسئول أوكراني إن أوكرانيا طلبت من تركيا احتجاز سفينة شحن ترفع علم روسيا تحمل اسم (زيبيك زولي)؛ على أساس أنها تحمل شحنة حبوب أوكرانية أخذت من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الأوكرانية، نقلا عن معلومات وردت من الإدارة البحرية في البلاد، إنه تم تحميل السفينة بالشحنة الأولى التي تقدر بحوالي 4500 طن من الحبوب، والتي قال المسؤول إنها مملوكة لأوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وفي خطاب مؤرخ في الثلاثين من يونيو، لوزارة العدل التركية، قال مكتب الادعاء العام الأوكراني بشكل منفصل، إن زيبيك زولي ضالعة في ”تصدير غير قانوني لحبوب أوكرانية“ من بيرديانسك ومتجهة إلى كاراسو في تركيا ومحملة بشحنة تزن سبعة آلاف طن، وهي كمية تزيد عما أشار إليه المسئول.

وطلب مكتب الادعاء العام الأوكراني من تركيا في الخطاب، أن ”تجري تفتيشا لتلك السفينة وتحصل على عينات من الحبوب للفحص الجنائي وتطلب معلومات عن مصدر مثل تلك الحبوب“، مشيرا إلى استعداد أوكرانيا لإجراء تحقيق مشترك مع السلطات التركية في الأمر.

ولم يرد مسؤولون في الكرملين بعد على طلبات للتعليق، اليوم الجمعة.

ولم ترد وزارة الخارجية التركية بعد على طلب للتعليق على وصول السفينة المذكورة.