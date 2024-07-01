الأردن يسير 32 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

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سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهالي قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، سيرت القافلة التي تضم 32 شاحنة، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبدعم من اتحاد الطلبة الإندونيسيين وصندوق إغاثة الطفل الفلسطيني وتكية أم علي وغيرها من الحملات الشعبية.

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والمواد الإغاثية مثل الخيم والمستلزمات الطبية، حتى يتم توزيعها على أهل غزة، من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إنه «جارٍ إرسال وتلبية الاحتياجات الأساسية لتخفيف معاناة الأهل في غزة».

وأضاف: «نظرا للنقص الحاد في وحدات الدم الذي يعانيه قطاع غزة، أُطلقت حملة التبرع بالدم بالتعاون مع النقابات المهنية الأردنية، من أجل إرسالها ضمن القوافل البرية؛ لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بها لغايات تنفيذ الإجراءات اللازمة وتطبيب جراح أهلنا في غزة».

وذكر أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم، بلغ 2302 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.