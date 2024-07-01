مصدر: عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعتين مع عدم تكرار التخفيف

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن مركز التحكم القومى للكهرباء أبلغ جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية البدء فى تطبيق نظام التخفيف ساعتين من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساءً، بإجمالى ساعتين متواصلين عن كل منطقة مع عدم تكرار التخفيف.

ولفت المصدر لـ"الشروق"، إلى التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة لتشغيل المحطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، مع استمرار استثناء بعض المناطق الحيوية والاستراتيجية التى تعتمد على تغذيات خاصة بمناطق العلمين والساحل الشمالي.

واستبعد المصدر عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال فى الفترة الصباحية تحديدا خلال الأيام الحالية نظرا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت وزارتي الكهرباء والبترول في 23 يونيو الماضي، أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية لمدة أسبوع، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.