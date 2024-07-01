نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أحد قادة كتيبة طولكرم التابعة لها سعيد الجابر الذي قتل إثر غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.



وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان: " نزفّ المجاهد القائد سعيد عزت سعيد جابر أحد قادة كتيبة طولكرم - سرايا القدس، الذي استشهد اليوم بقصف من طائرات الاحتلال على مخيم نور شمس، وكان القائد الشهيد قد نجا من محاولات اغتيال عدة".

وأغار الطيران الإسرائيلي المسير ظهر اليوم الأحد، على منزل في حي المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "شابا استشهد و5 إصابات (بينها إصابتان بحالة خطيرة) وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال مخيم نور شمس".

وذكرت تقارير فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية تقدر بثلاثة صواريخ استهدفت المنزل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البيت المستهدف كان تحت المراقبة لمدة طويلة، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الجيش كان في البيت 4 مقاتلين فلسطينيين من مخيم نور شمس.

وذكرت إذاعة الجيش أن من بين المستهدفين كان "عم أبو شجاع، رئيس التحركات الإرهابية المحلية" وفقا للإذاعة، وأضافت أنه "تم التخطيط للهجمة منذ مدة طويلة، ولم يتضح حتى الآن إذا ما أُصيب أشخاص غير متورطين".

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس، واندلع اشتباك مسلح بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش المُقتحمة، حيث قالت كتائب شهداء الأقصى - طوباس في بيان: "يواصل مقاتلونا خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".