 إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بطرة بالدقهلية - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بطرة بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 2:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 2:06 ص

شهد طريق بطرة بسنديلة بمحافظة الدقهلية حادث تصادم دراجتين بخاريتين، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: مصطفي طارق، 20 سنة باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، ويوسف عيد 12 سنة بكدمة بالصدر، وأحمد محمد، 19 سنة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وعيد أحمد 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج. 

وتم نقل المصابين لمستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.


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