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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إعادة فرض الرقابة على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا "مؤقتا"، اعتبارا من 7 يوليو الجاري.

وأفادت وسائل إعلام بولندية، الثلاثاء، بعقد اجتماع بمشاركة رئيس الوزراء توسك، والوزراء، وحرس الحدود، وممثلي الجيش والشرطة.

وذكر توسك، في بيان عقب الاجتماع، أنه قرر إعادة فرض الرقابة المؤقتة على الحدود بين بولندا وكل من ألمانيا وليتوانيا.

وأوضح أنه حذر ألمانيا في مارس الماضي، قائلاً: "بدأ الجانب الألماني برفض استقبال المهاجرين القادمين من جهات مختلفة والذين تقدموا بطلبات لجوء هناك".

وأشار إلى أنه بحث هذه المسألة مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عدة مرات، وقال: "أبلغته أن صبر بولندا بدأ يتلاشى تدريجيا".

وأضاف توسك أن عمليات التفتيش ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 7 يوليو الجاري.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بولندا من ألمانيا.

ومددت ألمانيا عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة على جميع الحدود البرية حتى 15 سبتمبر في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.