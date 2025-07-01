صحة غزة: توقف خدمة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي نتيجة نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، توقف خدمة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن مجمع الشفاء الطبي أعلن الاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة، مشيرة إلى أن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكل المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأضافت أنها تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به.

وجددت الوزارة مناشدتها لجميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية على ضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.