الأطباء الشبان يضربون عن العمل في مستشفيات تونس

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بدأ الأطباء الشبان في المستشفيات التونسية إضرابا، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين وضعهم المادي وظروف العمل.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب من قبل المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وتشمل بشكل خاص آلاف الأطباء الذين يخضعون إلى مرحلة تدريب أو المباشرين الجدد.

وتطالب المنظمة بزيادة منح التدريب وتحسين الأجور المتدنية للأطباء الشبان في سنة الخدمة المدنية بالمستشفيات.

كما تطالب بتمكين الطبيبات الشابات في مرحلة التدريب من حقهن في عطلة الأمومة.

وأمس عشية الإضراب، طالبت وزارة الصحة في بيان لها الأطباء المتدربين بالالتحاق بمراكز عملهم .

وتملك تونس كفاءات عالية التكوين في قطاع الطب لكنها تواجه نزيفا في هجرة الأطباء إلى الخارج بسبب تدني الأجور والنقص في التجهيزات وتقادم البنية التحتية.

وتشير إحصاءات لنقابة الأطباء، إلى هجرة ما يناهز 3 آلاف طبيب تونس منذ عام 2022، أغلبهم نحو دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.