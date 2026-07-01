مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تلتقي أردوغان بأنقرة قبيل قمة الناتو

وقالت إنها ناقشت مع الرئيس التركي الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والصراعات في الشرق الأوسط، والاستعدادات لقمة الناتو في أنقرة.

وكتبت كالاس أن تركيا تقدم مساهمة كبيرة في حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ورافق كالاس كل من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع مارتا كوس، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حضر الاستقبال أيضا.

جماعات حقوقية تنتقد الاجتماع

وعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من قمة الناتو، المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل. وفي الفترة التي تسبق القمة، جرت اعتقالات عديدة، وفرض حظر واسع النطاق على المظاهرات في العاصمة التركية منذ يوم الأحد.

وانتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان اجتماع ممثلي الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في وقت تحظر فيه السلطات التركية الاحتجاجات وتقيد حرية الصحافة.

وكتبت منظمة العفو الدولية في تركيا على منصة إكس: "إن الشراكات الاقتصادية التي يتم التضحية بحقوق الإنسان فيها لا يمكن أن تقدم حلاً للمشاكل الجيوسياسية في عصرنا".