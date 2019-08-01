العسكري السوداني يؤكد استئناف المفاوضات مع «الحرية والتغيير» اليوم

أكد قيادي بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أنه سيتم استئناف المفاوضات مع "قوى الحرية والتغيير" مساء اليوم الخميس.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي، القول إن المفاوضات ستُستأنف مساء اليوم بين الجانبين بفندق بالخرطوم بشأن الوثيقة الدستورية.

وكان من المقرر أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلا أنها تأجلت في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن ستة قتلى وعشرات المصابين.

وكانت تقارير ذكرت أن اللجان الفنية من الجانبين واصلت رغم هذا اجتماعاتها.

وينظم "تجمع المهنيين السودانيين" مظاهرة حاشدة اليوم تحت اسم "مليونية القصاص العادل" على خلفية أحداث الأبيض.