إعصار إساياس يقترب من ساحل فلوريدا التي تعانى من تزايد إصابات كورونا

اقترب إعصار إساياس من ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم السبت، مما زاد من مشاكل الولاية التي تواجه ارتفاعا قياسيا لحالات كوفيد- 19الذى يسببه فيروس كورونا ، ومن المحتمل أن يتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 3 مليارات دولار إذا ضرب الساحل الشرقي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وتم إعلان تحذير من هبوب إعصار على طول ساحل فلوريدا، فيما ارتفعت سرعة الرياح إلى 85 ميلا (137 كيلومترا) في الساعة أثناء مرورها عبر جزر البهاما، ودفع الإعصار " إساياس " رون ديسانتيس حاكم الولاية لإعلان حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يتم إغلاق مواقع إجراء فحوص كوفيد- 19 في الولاية حتى الخامس من أغسطس، بينما قد تضطر وكالة الفضاء الأمريكية /ناسا/ إلى تأخير رحلة عودة رائدي فضاء من محطة الفضاء الدولية التي كان مخططا لها غدا الأحد.

وبعدما هطلت الأمطار الغزيرة عبر جزر البهاما حتى اليوم السبت، قد يصل مركز الإعصار إلى فلوريدا ليلة السبت- الأحد. وقال ديسانتيس في تغريدة عبر موقع تويتر: "لهؤلاء الذين يعيشون على الساحل الشرقي، استعدوا الآن. اجمعوا ما يكفي لسبعة أيام من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الأخرى تحسبا لانقطاع الكهرباء ".